Amici 23, cosa ha detto Garrison a Simone: “Sei brutto come me”

Amici 23, cosa ha detto Garrison al ballerino Simone: “Sei brutto come me”. Le parole del noto coreografo han mandato su tutte le furie Maria De Filippi: “Come ti permetti?”. Cosa è successo esattamente?

Amici 23, Garrison contro Simone Galluzzo: cosa ha detto il coreografo?

L’ultima puntata della 23esima edizione di Amici, andata in onda domenica 1 ottobre, ha visto Maria De Filippi ergersi a difesa di uno degli allievi della sua scuola di talenti, il ballerino Simone Galluzzo. Tutto nasce da un commento del coreografo Garrison Rochelle, che ha espresso il suo giudizio sull’esibizione di Simone in modo poco elegante: “Ho un pensiero di lui molto chiaro. Noi abbiamo due cose in comune, l’altezza e sei brutto come me“. A quel punto la conduttrice si è alzata per dar supporto ad un imbarazzatissimo Simone, interrompendo il discorso di Garrison: “Ma non dì ca**ate, ma non è vero, lui è così carino. Ma come ti permetti? Simone, lascialo perdere. Sarai brutto tu, lui non è brutto come te”. Da parte sua Garrison si è difeso: “No, aspetta, non ho finito la frase. Come carisma spacchiamo, gli ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o bravo?”. Maria non sente ragioni: “Smettila Garrison”.

Garrison tira in mezzo Celentano: “Tu sei bella o brava?”

A quel punto il coreografo ha provato a tirare in mezzo anche l’insegnante di ballo Alessandra Celentano: “Guardala, lei è bella o brava?”. Anche in questo caso la De Filippi ha la risposta pronta: “Lei è una bella donna”. È la stessa Celentano a chiudere la questione con un perentorio: “Bisogna essere belli e bravi”.