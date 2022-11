Ilaria D’Amico oggi: compagno Gigi Buffon, figli, carriera, Che c’è di nuovo

Ilaria D’Amico, conduttrice sportiva e compagna di Gigi Buffon, è una conduttrice televisiva. Insieme all’ex portierone dal 2014, lavora nell’ambito del giornalismo calcistico da oltre vent’anni. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Ilaria D’Amico oggi

Ilaria D’Amico, nata a Roma il 30 agosto 1973, ha 49 anni ed è una nota conduttrice e giornalista sportiva, nota al pubblico anche per la sua relazione con Gigi Buffon.

Viene scoperta da Renzo Arbore quando è ancora una studentessa di Giurisprudenza, facoltà che abbandona per inseguire una carriera televisiva. Il presentatore la porta con lui nella trasmissione calcistica La giostra del gol, su Rai International, con la quale fa il suo esordio sul piccolo schermo. Nel 2001 diventa giornalista pubblicista e continua a lavorare e a farsi un nome sui canali Rai.

Nel corso del tempo diventa uno dei volti femminili più amati ed apprezzati del mondo del giornalismo calcistico e sportivo.

Conduce molti programmi che trattano Mondiali ed Europei di calcio, oltre ad approfondimenti per la Champions League per i canali Sky. In carriera ha inoltre presentato Campioni – Il sogno, Timbuctu e Exit- Uscita di sicurezza. Ha una pagina Instagram con quasi 50mila follower.

Amore con Gigi Buffon, vita privata, figli

Ilaria D’Amico, in passato, ha avuto una storia con Rocco Antisani, imprenditore milanese e padre del figlio maggiore della conduttrice, Pietro. Da diversi anni è invece legata all’ex portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon.

I due fanno coppia dal 2013 e hanno avuto un figlio insieme nel 2016, Leopoldo Mattia. È il secondo per la giornalista e il terzo per l’ex calciatore, già padre due volte nel suo precedente matrimonio con la modella Alena Seredova.

Negli scorsi mesi la coppia era finita al centro di molte voci di corridoio che li vedevano in grave crisi. Secondo i giornali Ilaria D’Amico sarebbe estremamente frustrata dalla mancanza di impegno del suo compagno nella relazione. “Sono consapevole che Gigi mi dice delle stupidaggini ogni anno.” -raccontava la conduttrice a Radio 2 nel 2021- “Arriva a un certo punto e mi dice che smetterà, ma non succede mai.

Mi promette che ci faremo una estate incredibile, che faremo un viaggio alla scoperta dell’Italia che si conosce di meno. Ogni volta poi arriviamo a maggio che ha già preso altre decisioni”.

La crisi con Buffon (smentita)

In merito al rapporto con Gigi Buffon, recentemente Ilaria ha smentito le voci di crisi con Gigi Buffon. “Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero.

Noi eravamo sempre insieme, ma evidentemente i giornali di gossip seguono dinamiche diverse”.

“Che c’è di nuovo” il nuovo programma sulla Rai

Ilaria d’Amico oggi è pronta a rimettersi in gioco sulla Rai con un nuovo programma. Che c’è di nuovo è un approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo. Ilaria D’Amico sottopone interviste e reportage ad una sorta di giuria, composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi come in un talent show delle idee.

In merito al nuovo programma, ha poi affermato che “non sono preoccupata degli ascolti, ma di fare un bella trasmissione. È difficile che un programma d’informazione faccia subito alti risultati” ha detto la conduttrice.

