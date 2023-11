Julia, chi è la figlia di Teo Mammucari: cosa sappiamo di lei?

Chi è Julia, tutto sulla figlia di Teo Mammucari. Scopriamo qualche informazione in più sulla figlia adolescente del conduttore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Julia, giovane figlia di Teo Mammucari: cosa sappiamo di lei?

Nata nel 2008, Julia ha 15 anni ed è l’unica figlia di Teo Mammucari, celebre conduttore televisivo nel 2023 tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Sua madre è l’ex Velina brasiliana Thais Souza Wiggers, con la quale il presentatore ebbe una relazione nei primi anni Duemila. I due si separarono, tuttavia, poco tempo dopo la nascita di Julia. Il loro amore dura solo tre anni, ma è una parte importantissima della vita di Teo Mammucari: ““Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“. La separazione da Thais è un colpo pesantissimo: “Sono andato in depressione 5 anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista”. Negli anni Teo e Thais hanno ripianato le loro divergenze anche per il bene di Julia.

Il rapporto con il padre: “Lei è stata la mia salvezza”

Julia ha un rapporto bellissimo con suo padre. Crescerla e starle vicino nonostante la separazione da Thais Wiggers è stata una sfida complicata, come racconta lo stesso Mammucari a Ballando con le stelle: “Sono stato un padre separato dall’inizio, è stato difficilissimo. Sono fragile perché ho sempre paura di non dargli il giusto, di non essere all’altezza, non farle vivere ciò che ho vissuto io. Sono i figli che fanno per noi ma lo capiscono in pochi, come me. Con me mia figlia ride tutto il giorno”.

In un’intervista concessa a Il Messaggero Teo Mammucari ha raccontato una sua conversazione con lei che lo ha molto colpito. Julia gli ha spiegato di sentirsi in colpa per le difficoltà da lui affrontate per starle accanto: “Papà, lo so che devi sopportare tutto questo con mamma per colpa mia… Se non ci fossi stata io tu non avresti avuto questi problemi”. Mammucari l’ha subito corretta: “Che dici, Julia? È vero il contrario. Tu sei stata la mia salvezza. Grazie a te sono padre e senza di te non avrei mai avuto questa crescita come uomo“.