Naomi Campbell mamma per la seconda volta a 53 anni: l’annuncio della modella

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta all’età di 53 anni. Madre già di una figlia, la super modella ha annunciato l’arrivo di un maschio in un post sui suoi canali social. Solo un anno fa compariva in uno scatto pubblico con la figlia.

Naomi Campbell mamma per la seconda volta a 53 anni

Sempre bella e raggiante, nonostante l’età avanzi. A 53 anni, Naomi Campbell ha annunciato addirittura di essere diventata madre per la seconda volta. Solo lo scorso anno, la super modella si mostrava in tutta la sua semplicità e bellezza naturale con tra le braccia la sua piccola prima figlia. Entrambe erano apparse pubblicamente in uno scatto.

In un’intervista del 2022, la modella incoraggiava tutte le donne a non escludere di avere bambini, anche se hanno superato l’età prevista dalla convenzione sociale. “Dico a tutte loro: fatelo! Non esitate!”, aveva dichiarato in quella occasione, ricorda Vogue. “Ho sempre saputo che un giorno sarei diventata madre, ma è la gioia più grande che potessi mai immaginare. Sono fortunata, lo so: è la cosa migliore che abbia mai fatto”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’annuncio della modella

“Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall’amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio“, ha scritto in un post su Instagram, mostrando un’immagine di lei e delle mani di sua figlia che tengono quella del neonato. “Benvenuto Babyboy”, ha aggiunto.