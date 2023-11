Chi è Teo Mammucari: vita privata, figlia, ex compagna

Chi è Teo Mammucari, noto conduttore televisivo. Nel corso della sua lunga carriera sul piccolo schermo ha presentato programmi di successo come Le Iene, Distraction, Veline e Scherzi a parte. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Teo Mammucari, tutto sul conduttore: vita privata e carriera

Teo Mammucari, nato il 12 agosto 1964, è un conduttore televisivo e attore. All’anagrafe Teodoro Mammucari, prima di sbarcare in televisione fa una lunga carriera di animatore e cabarettista fino a che, nel 1995, debutta nella redazione di Scherzi a Parte. A seguito di questa sua prima esperienza, dove fu molto apprezzato, diventa uno dei volti più noti della televisione italiana. Nel corso della sua carriera ha presentato Le Iene, dopo un periodo da inviato, e altri programmi di successo come Distraction, Cultura Moderna, Veline, Velone, Sarabanda e Lo Show dei Record.

Negli ultimi anni Mammucari è apparso in tv anche in altre vesti. Ha partecipato a Tu si que vales come giudice e al Il cantante mascherato come concorrente nel 2020, ottenendo la vittoria finale. Nella stagione 2022-23 è di nuovo il conduttore di Le Iene assieme alla showgirl Belen Rodriguez. Nel 2023 è uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari)

Vita privata

Teo Mammucari ha avuto diverse storie d’amore una delle quali, dal 2006 al 2009, avuta con la ex velina e modella brasiliana Thais Souza Wiggers. Da questa relazione è nata Julia Mammucari, sua unica figlia. La storia con la modella brasiliana, però, è durata non oltre i tre anni e a riguardo Teo è sempre stato molto esplicito e chiaro. In una intervista a Diva e Donna, infatti, ha rimarcato che “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“. I rapporti tra i due non sono sempre stati sereni ma ora i due paiono essersi riappacificati anche per amore della figlia. Non è mai stato sposato.

Ad oggi, nonostante alcune voci lo abbiano associato alla collega di Ballando Carlotta Mantovan, Mammucari ha ritrovato l’amore al fianco di una donna misteriosa che lavora in ambito militare: “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”.