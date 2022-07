Torna il reality “La Talpa” su Mediaset: già partito il toto-opinionisti

Dopo anni di assenza dalla televisione torna a fare compagnia agli appassionati di reality show “La Talpa”, programma che sarà condotto da un volto esperto. Stando alle indiscrezioni, il derby sarebbe tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Torna il reality “La Talpa” su Mediaset: condurrà Maria De Filippi

La Talpa è una vecchia conoscenza degli appassionati di reality, e torna in televisione sotto la guida di Maria De Filippi.

L’esordio di questo programma, nel 2004, era avvenuto per la prima volta su Rai 2 per la prima edizione, per poi passare ad Italia 1 per le successive due edizioni, andate in onda dal 20 settembre al 22 novembre 2005 e dal 9 ottobre al 27 novembre 2008. Ora, dopo una lunga assenza, il reality è pronto a sbarcare di nuovo su Mediaset.

Partito il “toto opinionisti”

Per quanto riguarda gli opinionisti che dovrebbero accompagnare nella conduzione, possiamo dire che è già partito il “toto-opinionisti”.

Uno dei nomi che girano a riguardo è Wanda Nara, che è stata l’opinionista della prima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Sembrerebbe, quindi, che ci sia la volontà di puntare su personalità di esperienza, così come dimostra la celta che pare essere tra Maria De Filippi e Barbara d’Urso alla conduzione del programma.