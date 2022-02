Teo Mammuccari e Belen insieme alle Iene: ecco il motivo

Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, nella nuova stagione delle Iene, sono il nuovo duo a cui è stata affidata la conduzione delle Iene. Ma come si è arrivati a questa scelta per la nuova stagione?

Teo Mammuccari e la rivelazione su Belen

La nuova stagione delle Iene, rinnovata anche in alcuni volti degli inviati, ha visto come protagonista Belen Rodriguez in veste di conduttrice (dopo l’esperienza della showgirl in Tu si che vales).

La scelta di condividere il palco televisivo con Belen, però, è arrivata da Teo Mammuccari, che in questi anni si è fatto apprezzare specialmente per la sua simpatia. “Sono stato io a proporre Belen Rodriguez alla conduzione del programma – ha infatti fatto sapere Teo, che aveva già lavorato con Belen a Tu si che vales – e questa idea, in realtà, ha radici proprio nel programma Tu Sì que vales. Durante una puntata in diretta avevo avuto modo di osservare Belen e al termine mi sono avvicinato a lei per complimentarmi.

Era stata molto brava: rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice. Le avevo detto che se un giorno fosse capitata l’occasione di fare qualcosa insieme, avrei pensato a lei e quando mi hanno richiamato a Le Iene ho fatto il suo nome”.

“Paragone con Ilary Blasi? Inopportuno”

Alla domanda se Belen Rodriguez sia paragonabile all’ex Iena Ilary Blasi, Teo Mammuccari ha risposto in modo molto netto.

“E’ logico che Ilary sia più esperta: è stata iena per anni.Tra lei e Belen non si possono fare paragoni. Belen ha tanti requisiti e altrettante possibilità, ma bisogna darle tempo”.

Belen: “Per me Le Iene una svolta”

Belen Rodriguez dal canto suo, in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, ha sottolineato che Le Iene possono per lei una svolta (nella prima puntata ha parlato di revenge porn). “Per me le Iene sono questo, una svolta – ha detto – perchè sono in un bel momento e mi sto concentrando su me stessa professionalmente.

Ho sempre lavorato, ma non ho mai avuto la testa completamente libera, avevo sempre altre faccende da risolvere”.