Tom Hanks oggi: vita privata, diabete, moglie, figli del celebre attore americano

Tom Hanks oggi, quanto è cambiato l’attore di Forrest Gump e Salvate il soldato Ryan? Il celebre interprete californiano ha una carriera costellata di successi durante la quale ha ricevuto sei candidature agli Oscar. Si è inoltre aggiudicato il premio per il Miglior Attore per due anni consecutivi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Tom Hanks, chi è oggi l’attore due volte Miglior Attore agli Oscar: vita, carriera, film

Nato a Concord, in California, il 9 luglio 1956, Thomas Jeffrey Hanks ha oggi 65 anni, ed è uno degli attori statunitensi più apprezzati e premiati del nostro tempo.

Dopo i suoi esordi sul piccolo schermo negli anni Ottanta, come protagonista della sitcom Henry e Kip, Tom Hanks recita in ruoli saltuari in diverse serie televisive. Il film che lo lancia sul grande schermo è Splash – Una sirena a Manhattan, diretto da Ron Howard, dopo il quale Hanks comincia a farsi strada nel mondo del cinema. È solo l’inizio di quella che poi diventa una carriera costellata di successi e film cult, ancora oggi amatissimi dal pubblico.

Nel corso degli anni Hanks colleziona ben sei candidature ai Premi Oscar come Migliore Attore protagonista, premio che vince per due anni consecutivi. Se lo aggiudica infatti nel 1994 con Philadelphia e nel 1995 con Forrest Gump, pellicole che gli valgono anche un trofeo nella stessa categoria ai Golden Globe. Spiccano inoltre tra le sue candidature Big, Salvate il soldato Ryan e Cast Away, con il quale si aggiudica il Golden Globe come migliore attore. Tra i suoi film più famosi si ricordano infine Prova a prendermi, The Terminal, Il miglio verde, Apollo 13 e Il Codice Da Vinci.

Tom Hanks oggi, al cinema con Austin Butler in Elvis

Oggi un Tom Hanks eccezionale torna sul grande schermo in Elvis, al fianco del giovane protagonista Austin Butler. L’attore californiano interpreta il colonnello Tom Parker, il cinico agente del Re del Rock. “Non ho mai avuto paura del personaggio, è il mio mestiere di attore mettersi nei panni di qualcun altro.” -ha spiegato Hanks al Festival di Cannes– “Quello che ho fatto è stato non giudicarlo, ma interpretarlo, anche nelle sue sfumature, nel confine tra bene e male che pure gli apparteneva”.

Vita privata: moglie, figli, diabete

Oggi Tom Hanks è sposato con Rita Wilson, attrice e produttrice cinematografica conosciuta sul set di Un ponte di guai nel 1985. Si tratta della seconda moglie per l’attore americano: in passato, dal 1978 al 1987, è stato legato Samantha Lewes.

L’attore è padre di quattro figli, due per matrimonio. Con Lewes ha avuto Colin Hanks, nato nel 1977 e anche lui attore, e Elizabeth Hanks, nata nel 1982. Dall’unione con Rita Wilson sono nati invece Chester Marlon “Chet” Hanks, nel 1990, e Truman Theodore, nel 1995. Il suo figlio più grande, Colin, lo ha inoltre reso il nonno di due nipotine, Olivia Jane nel 2011 e Charlotte Bryant nel 2013.

Nel 2013 Tom Hanks, ospite di David Letterman al suo Late Show, ha rivelato di soffrire di una grave malattia.

L’attore era appena stato diagnosticato con il diabete mellito di tipo 2: “Sono andato dal medico e lui mi ha detto «Sai quei livelli di glicemia alta con cui hai a che fare da quando hai 36 anni? Bene, adesso ti sei laureato e hai il diabete di tipo 2»”. Da anni ormai, Hanks convive con la condizione, facendo molta attenzione alla propria dieta e a fare tanto esercizio fisico. Non ha mai cercato scuse per se stesso, prendendosi tutte le responsabilità per il suo attuale stato di salute: “Sarà anche colpa dei film, ma soprattutto dipende dalla mia dieta poco sana.

Faccio parte della generazione degli americani pigri che per anni partecipano a feste, mangiando in modo sregolato e che ora si ritrovano con una malattia. Pensavo potesse bastare eliminare i cheeseburger dalla dieta, ma ci vuole qualcosa di più“.