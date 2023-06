Temptation Island 2023, anticipazioni seconda puntata 3 luglio: doppio falò immediato

Temptation Island 2023, le anticipazioni per la seconda puntata del 3 luglio. Scopriamo cosa ci aspetta nella prossima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia. È già crisi per le coppie, richiesti due falò di confronto anticipati.

Temptation Island 2023, anticipazioni seconda puntata 3 luglio

La seconda puntata di Temptation Island 2023 andrà in onda lunedì 3 luglio alle 21.30 su Canale 5. In base alle prime anticipazioni, il reality condotto da Filippo Bisciglia è già pronto a scaldarsi. Sono ben due le coppie finite sotto i riflettori negli ultimi giorni. Entrambe han fatto richiesta per un falò di confronto anticipato. Si tratta di Isabella e Manu e di Alessia e Davide che, dopo gli avvenimenti dell’ultima puntata sentono il bisogno di un chiarimento immediato. Ci sarà spazio anche per le altre coppie. Il rapporto tra Vittoria e Daniele è ormai sempre più fragile e sarà uno dei principali argomenti della puntata. Bisciglia inoltre anticipa che un altro fidanzato ha “richiesto un falò di confronto immediato” alla sua metà: di chi parla il conduttore?

Falò in arrivo tra Isabella e Manu: “Io ho solo detto la verità, era necessario”

Isabella si è detta mortificata per le parole di Manu, che si è sfogato in maniera molto aspra: “Lei scredita il lavoro che faccio, dice che fare il tramviere è un lavoro manuale, una cagata, per lei i lavori veri sono altri. Lei in questo momento non lavora, non fa niente, la mattina si sveglia e si mette a smanettare col cellulare, è normale che per lei la vita sia più facile”. Dopo la richiesta del falò di confronto da parte di Isabella, il 27enne ha continuato: “Io desidero uscire da qui e risolvere la situazione, ma così, dopo tre giorni… Cosa ho detto di sbagliato? Ho raccontato tutto ciò che è successo. Ho detto la verità. Era necessario farlo. Cosa si aspettava? Che dicessi bugie? Non ho parole. Sicuramente ciò che ho detto non le farà piacere. Ma è la verità, è ciò che lei dice. Perché dovrei nasconderlo? Che cosa sono venuto qui a fare? È incredibile”.

Tensione anche tra Alessia e Davide: “Sono sprecata con lui”

Come anticipa Filippo Bisciglia, nella prossima puntata “anche Alessia e Davide arriveranno a un momento cruciale del loro percorso”. I due partecipano al reality show a causa dell’infedeltà di Alessia, che ha tradito il compagno per due anni con un uomo più grande. La ragazza affermava di aver scelto di unirsi al programma per riconquistare il compagno, ma le sue dichiarazioni ai tentatori hanno gelato il sangue di Davide: “Sono sprecata per stare con lui”. Il 39enne ha richiesto subito un falò: “Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci sono che caz** può fare”.