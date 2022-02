Pensioni marzo 2022 più alte e in anticipo: tutte le novità

Le Pensioni di marzo 2022 arriveranno in anticipo e saranno anche più alte del solito. Ecco per quale motivo

Anche per il mese di marzo 2022 le pensioni vengono erogate in anticipo, a partire dal 23 febbraio e fino all’1 marzo, per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution.

Pensioni più alte a marzo 2022: ecco perchè

La pensione del mese di marzo 2022, rispetto a quelle precedenti, sarà però più cospicua. Il motivo? Dal mese di marzo scatta l’aumento dell’importo dell’assegno pensionistico.

Due i motivi di questo “scatto”: la rivalutazione delle pensioni e l’applicazione da parte dell’Inps delle nuove aliquote Irpef previste dopo l’approvazione della legge di bilancio 2022.

Green pass base per l’accesso

È importante ricordare che per accedere alle Poste serve il green pass base rilasciato dopo vaccino, guarigione o tampone. Gli over 75, in alternativa, possono ottenere la pensione in contanti a domicilio delegando i carabinieri.

Il calendario di poste

Anche per questo mese il pagamento della pensione viene scaglionato sulla base della iniziale del proprio cognome. Qui il calendario ufficiale di Poste:

Per gli uffici postali aperti 6 giorni:

dalla A alla B 23 febbraio

dalla C alla D 24 febbraio

dalla E alla K 25 febbraio

dalla L alla O 26 febbraio

dalla P alla R 28 febbraio

dalla S alla Z 1 marzo.

Per gli uffici postali aperti 5 giorni:

dalla A alla C 23 febbraio

dalla D alla G 24 febbraio

dalla H alla M 25 febbraio

dalla N alla R 26 febbraio

dalla S alla Z 28 febbraio.

Per gli uffici postali aperti 4 giorni:

dalla A alla C 23 febbraio

dalla D alla K 24 febbraio

dalla L alla P 25 febbraio

dalla Q alla Z 26 febbraio.

Per gli uffici postali aperti 3 giorni:

dalla A alla D 23 febbraio

dalla E alla O 24 febbraio

dalla P alla Z 25 febbraio.

Per gli uffici postali aperti 2 giorni:

dalla A alla K 23 febbraio

dalla L alla Z 24 febbraio.

Per gli uffici postali aperti 1 giorno:

il pagamento è effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata del 23 febbraio.