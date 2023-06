Champions League, la finale è tra Manchester City e Inter: dove guardarla

La stagione si è quasi conclusa, ma non prima di aver raccontato la partita più attesa dell’anno, ovvero la finale di Champions League. In questa occasione si affronteranno Manchester City e Inter, due squadre diversissime.

Supremazia e sfrontatezza, una contro l’altra.

Manchester City Inter, finale di Champions League dai mille risvolti

A inizio stagione non lo avrebbe pronostico quasi nessuno, non tanto per i Citizens, quanto per i nerazzurri che con un percorso tortuoso sono riusciti a farsi strada giungendo al sogno finale. Per il City il percorso è stato pazzesco, dato che è stato capace di vincere contro chiunque, annientando persino il Real Madrid.

Eccoci allora giunti all’atto conclusivo: Guardiola contro Simone Inzaghi, filosofie di calcio differenti e squadre completamente opposte. Nonostante la netta supremazia, il Manchester City non è mai riuscito ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, merito che l’Inter ha avuto in più di un’occasione, festeggiando anche il triplete nel 2010, stessa sorte che potrebbe capire al club inglese, che ha già vinto campionato e FA Cup.

Si scende in campo Sabato 10 Giugno alle ore 21:00 (ore 22 italiane), per una sfidac he sulla carta sembra dire poco, ma che potrebbe rivelarsi molto vivace ed emozionante. Le due compagini giocheranno a viso aperto, nella speranza di trovare lo spiraglio giusto per punire. Cornice dell’incontro sarà l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Stesso stadio che vide il Milan impegnato contro il Liverpool in passato.

Il match sarà visibile su Sportmediaset e Mediaset Infinity per i soli abbonati.

Probabili formazioni della sfida

Ecco che le squadre si apprestano al fischio d’inizio, con gli ultimi accorgimenti.

Di seguito le probabili formazioni, in attesa di quelle ufficiali:

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland

Allenatore: Pep Guardiola.

INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.

