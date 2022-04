Studio battaglia 2 si farà: presto potrebbe andare in inda anche la seconda stagione della serie tv successo della Rai.

Studio battaglia 2 si farà: visto il successo di pubblico e il materiale a disposizione da poter sviluppare, è quasi sicuro che dovrebbe arrivare presto una seconda stagione della serie tv targata Rai.

Studio battaglia 2 si farà: quando arriva la seconda stagione?

Martedì 5 aprile si è conclusa la serie tv Studio Battaglia, in onda su Rai 1 in prima serata. La seconda stagione dovrebbe essere sviluppata anche perché The Split, serie tv inglese, da cui è tratto il remake italiano, ha già avuto due stagioni con la terza stagione pronta a partire.

Dunque, la storia potrebbe sicuramente continuare. Inoltre, il pubblico sembra avere apprezzato molto la prima stagione: le prime tre serate hanno infatti avuto una media di 4,1 milioni di telespettatori (18,8% di share). Non ci sono ancora conferme ma potrebbe andare in onda la seconda stagione nel 2023 o nel 2024.

Se si seguisse la trama della seconda stagione di The Split, ritornerebbero le tre sorelle con nuovi casi legali e nuove vicende private.

Marina potrebbe intraprendere una nuova fase della sua vita, mentre Anna (Barbora Bobulova) sarebbe ancora divisa tra Alberto (Thomas Trabacchi) e Massimo (Giorgio Marchesi). Inoltre, dopo la separazione dei Parmegiani, la serie dovrebbe seguire quella tra una nota conduttrice tv ed il marito.

Le attrice che sono protagoniste assolute della serie tv si aspettano una seconda stagione per poter portare avanti le storie dei loro personaggi,

Cast e location della prima stagione

Il cast di Studio Battaglia vede come volti noti Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Lunetta Savino, Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Giovanni Toscano, Carla Signoris, Michele Di Mauro.

La regia è di Simone Spada e la fiction è stata girata quasi completamente nella città di Milano.