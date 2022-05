Carla Signoris, chi è: oggi, marito, malattia e film dell’attrice

Quando la comicità sono di casa, è proprio il caso di dirlo. Metti un marito, Maurizio Crozza, che è uno dei comici e autori tv più divertenti d’Italia. Metti una moglie, Carla Signoris, anche lei comica di professione. Non resta che dire… Una coppia tutta da ridere. A casa Crozza l’ironia non manca. Ma vediamo meglio chi è Carla Signoris, la moglie di Maurizio Crozza.

Chi è Carla Signoris: carriera e film

Carla Signoris è nata a Genova il 10 ottobre 1958, un anno in più del marito. E’ un’attrice, comica e conduttrice televisiva italiana con un’importante carriera alle spalle. Ha vinto due Nastri d’argento: il primo nel 2012, come miglior attrice di cortometraggio per “Countdown”, e il secondo nel 2017 come migliore attrice non protagonista per “Lasciati andare”. Dopo aver studiato architettura, ha deciso di dedicarsi al teatro e subito è arrivato l’incontro con Maurizio Crozza.

Facevano parte entrambi del gruppo comico Broncoviz, con cui lei ha esordito in tv ad Avanzi, ormai trent’anni fa.

Nel 1994 ha collaborato con Serena Dandini e Corrado Guzzanti alla trasmissione “Tunnel”, nel 2002 è stata la volta di “Quelli che il calcio” e “La grande notte” con Gene Gnocchi. Nel 2003 e nel 2016 ha dato la la voce come doppiatrice al personaggio di Dory nei due lungometraggi Pixar “Alla ricerca di Nemo” e “Alla ricerca di Dory”.

Ha poi condotto “Colorado Cafè” con Rossella Brescia nel 2005 e ha collaborato con il marito al programma “Crozza Italia”. Nel 2008 e nel 2010 è stata parte del cast della serie TV Tutti pazzi per amore.

Nel 2022 è prevista su Disney+ la serie tv ispirata al film di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”, in cui lei interpreta il personaggio di Veronica. Dai romanzi di Alessandro Robecchi “Le avventure di Carlo Monterossi” è stata tratta un’altra serie, per Prime Video, che interpreta con Fabrizio Bentivoglio.

E’ anche su Sky Serie nella commedia di Alessandro Genovesi “Ridatemi mia moglie”. Sempre nel 2022, è stata tra le protagoniste della fiction Rai Studio Battaglia. Si tratta dell’adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC “The Split”.

Inoltre, Carla Signoris è anche scrittrice. Ha scritto tre libri: Ho sposato un deficiente, Meglio vedove che male accompagnate, E Penelope si arrabbiò.

Vita privata: il matrimonio con Maurizio Crozza

Carla Signoris è sposata con Maurizio Crozza da ben 31 anni, ma i due si conoscono fin da bambini e hanno recitato anche fianco a fianco.

Come spiega lei, “ridere fa bene alla coppia” e deve essere proprio questo il segreto del loro successo. “Noi ridiamo moltissimo, le sue manie mi fanno ridere. Meno male, altrimenti saremmo divorziati da chissà quanto… Se riesci a buttarla sul ridere è meglio”, ha dichiarato in una intervista a Donna Moderna. “Ci siamo conosciuti al liceo, appena l’ho vista mi sono detto: ‘Mamma mia che antipatica questa’”, ha invece raccontato lui in tv.

A 23 anni è scattato il primo bacio: “Recitavamo tutti e due il teatro ‘serio’ in tournée con Lina Volonghi e Ferruccio De Ceresa. Poi una pausa per i rispettivi fidanzati storici. Ci siamo ripresi nel 1988, ci siamo sposati nel 1992”.

I figli

Carla Signoris e Maurizio Crozza hanno avuto due figli, Giovanni e Pietro, ma solo il primogenito ha scelto di seguire le orme dei genitori. Vanta alcune partecipazioni in film come “Il traditore” e “Lasciami Andare”, mentre in tv ha recitato nel 2021 una parte nella serie tv “Masantonio – Sezione scomparsi”.

Entrambi i suoi figli sono apparsi nell’edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch.

Carla Signoris e la malattia

Il nome di Carla Signoris è legato anche alla sclerosi multipla, perché la donna è uno dei volti principali della lotta contro questa terribile malattia. Carla è stata testimoniale dell’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ed è stata protagonista di spot televisivi e radiofonici