Chi è Barbora Bobulova: marito, figli, vita privata, film

Barbara Bobulova è un’attrice che è una delle protagoniste della fiction di Rai 1 Studio Battaglia. Vediamo meglio chi è Barbara Bobulova e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Barbara Bobulova

Barbora Bobulova, nata in Cecoslovacchia il 29 aprile 1974, ha 47 anni. La sua avventura nel mondo dello spettacolo della tv inizia all’età di 12 anni e successivamente si iscriverà alla scuola di arti musicali di Bratislava. La sua carriera in Italia, invece, ha il suo avvio nel 1996 quando recita nel film Infiltrato.

L’anno successivo la si vede ne Il principe di Homburg mentre, tra il 1999 e il 2000, è sul set in Padre Pio – Tra cielo e terra. Per la sua recitazione ha vinto numerosi premi come il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro. Interpreta Coco Chanel da giovane nell’omonima miniserie televisiva nel 2008.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palomar Production (@palomarproduction)

Marito e figli

Barbara Bubolova è legata ad Alessandro Casale, aiuto regista. Insieme, la coppia ha avuto due figlie: Lea, nata nel 2007, e Anita, nel 2008. Barbara Bobulova non ha una pagina Instagram anche perchè è sempre stata molto attenta a non esporre il suo privato in pasto alle telecamere. Nonostante questo, però, ci sono molte fan page su Instagram dedicate a lei e alla sua capacità di attrice.