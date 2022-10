Claudio Lauretta, chi è l’imitatore al Tale e Quale Show: vita privata, moglie, figlio

Chi è Claudio Lauretta, imitatore piemontese e concorrente al Tale e Quale Show 2022. Dalla carriera in tv alla vita privata.

Chi è Claudio Lauretta, amato imitatore italiano tra i concorrenti del Tale e Quale Show. Dopo un anno da giudice, il comico si unisce al cast dei vip in gara. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata del poliedrico artista.

Chi è Claudio Lauretta, carriera e vita privata del comico e imitatore

Nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il 20 luglio 1970, Claudio Lauretta è un comico italiano, noto per le sue imitazioni.

Dopo anni di esperienza negli anni Ottanta tra teatro e radio, Lauretta fa il suo esordio in tv nel 1992, da ospite nel varietà Piacere Rai Uno. La sua carriera prende il volo grazie ad Antonio Ricci che lo vuole nel tg satirico di Striscia la notizia. Da allora porta la sua comicità in molte altre trasmissioni televisive tra cui Una volta al mese, il Maurizio Costanzo Show, La sai l’ultima, Tira e Molla e Markette – Tutto fa brodo in TV.

Più di recente ha fatto parte del cast di comici di Colorado nel 2016 e nel 2017, imitando personaggi come Vittorio Sgarbi, Donald Trump, Umberto Bossi e Matteo Renzi. Nel 2021 è uno dei giudici imitatori dell’undicesima edizione del Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. La sua presenza viene confermata anche nel 2022 ma stavolta nel ruolo di concorrente al fianco di vip del calibro di Antonino Spadaccino, Alessandra Mussolini e Samira Lui.

Vita privata: moglie, figlio, Instagram

Claudio Lauretta è sposato da molti anni con Michela Daglio, che lo supporta da sempre nella sua carriera. I due sono diventati genitori nel 2006, con la nascita di Martino Lauretta. Giovanissimo, ha già cominciato a seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Ha già infatti ottenuto i suoi primi ruoli da attore prima in La classe degli asini nel 2016 e poi in Il capitano Maria nel 2018. Lauretta pubblica spesso foto con sua moglie e suo figlio sul suo profilo Instagram, dove si è guadagnato oltre 41mila follower.