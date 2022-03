Lunetta Savino: figlio, ex marito, compagno, film

Lunetta Savino è un’attrice che è entrata a far parte del cast della fiction Rai Studio Battaglia.

Chi è Lunetta Savino

Lunetta Savino, nata il 2 novembre 1957, è nata sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Cresciuta in una famiglia dove suo papà è stato docente di Storia e Filosofia e la mamma professoressa di storia, oggi ha 65 anni già compiuti. Appassionata di recitazione fin da giovanissima, ha frequentato il liceo classico in Puglia e poi si è laureata al Dams di Bologna. La sua popolarità è dovuta più che altro al ruolo di Cettina durante la fiction Rai Un medico in famiglia dopo la quale ha debuttato a teatro con Casa di bambola – L’altra Nora.

Ha poi recitato su Canale 5 nella serie tv Il bello delle donne nel ruolo di Agnese Borsi.

Matrimonio e figli

Lunetta Savino è stata sposata fino al 1994 con l’attore Franco Tavassi, da cui ha avuto il figlio Antonio nel 1990, attualmente residente a Londra.

La storia di Lunetta e Franco Tavassi, però, è terminata con un divorzio.

Compagno

Lunetta è attualmente insieme a Saverio Lodato, suo nuovo compagno, con il quale vive una bella storia d’amore. I due si sono incontrati e conosciuti sul set della fiction dedicata a Peppino Impastato. La coppia una relazione a distanza perchè, per questioni di lavoro, lei abita a Roma e Saverio a Palermo.