Stefano De Martino voce narrante de Il Collegio, l’annuncio su Instagram

Stefano De Martino voce narrante de Il Collegio, l’annuncio ufficiale su Instagram. Il conduttore parteciperà alla nuova edizione del reality show di Rai 2, che sarà ambientata nel 2001.

Stefano De Martino sarà la voce narrante de Il Collegio, l’annuncio su Instagram

Arrivano le prime indiscrezioni sulle novità in arrivo per la prossima edizione de Il Collegio. Il docu-reality scolastico di Rai 2, arrivato alla sua ottava edizione, avrà un ospite d’eccezione nel ruolo di voce narrante. L’esperienza scolastica dei concorrenti sarà infatti accompagnata dal commento di Stefano De Martino. L’annuncio ufficiale arriva sul profilo Instagram dedicato al programma: “l 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio. Prossimamente Rai 2 e Rai Play”.

View this post on Instagram A post shared by IL COLLEGIO (@ilcollegioufficialerai)

In passato molti personaggi famosi del piccolo schermo hanno ricoperto il ruolo di narratore de Il Collegio. Primo tra tutti è Giancarlo Magalli, che ha commentato ben cinque stagioni. La quarta edizione è stata narrata in tandem da Simona Ventura ed Eric Alexander, mentre quella dello scorso anno è stata accompagnata dalla voce di Nino Frassica.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le novità per la prossima stagione, cosa sappiamo?

La prossima edizione de Il Collegio ha in serbo per il suo pubblico molte interessanti novità. Il docu-reality sarà ambientato nel 2001, come messo in evidenza anche nel post di presentazione di De Martino. Il programma sarà focalizzato sul dare uno spaccato dei primi anni Duemila, un’epoca così vicina eppure già così lontana. Sarà ambientata in un nuovo edificio scolastico, situato a Lodi, e vedrà il ritorno di uno dei personaggi preferiti del pubblico a casa. Dopo un anno di assenza, torna infatti la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che affiancherà sua sorella Anna Maria nel corpo docenti.