Rula Jebreal contro Ignazio La Russa: la giornalista insulta sui social il nuovo Presidente del Senato

Rula Jebreal contro Ignazio La Russa: la giornalista ancora una volta si è scagliata contro la destra. Il suo obiettivo questa volta è stato il neo Presidente del Senato che è stato preso di mira sui social per il suo passato discutibile.

La giornalista Rula Jebreal ancora una volta si scaglia pubblicamente contro la destra. Questa volta il suo obiettivo è Ignazio La russa, neo eletto Presidente del Senato.

“Solo due senatori su 18 di Forza Italia hanno votato per Ignazio La Russa. Ma La Russa è stato eletto presidente del Senato con 19 voti non di destra. “Chi sono i complici di Meloni? I mercenari della politica, disposti a legittimare questi neo Fascisti, in cambio di nomine/commissioni?” , è stato il primo post su Twitter della giornalista.

Poi, è arrivato un secondo tweet contro il Presidente del Senato: “ Ignazio Benito La Russa diventa presidente del Senato italiano “, ha premesso Rula.

“ Il passaggio da donna sopravvissuta ad Auschwitz ad un fascista dichiarato è una delle cose più aberranti e offensive di questo Paese. Perdonaci cara Liliana “, ha scritto la giornalista.

