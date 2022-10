Annamaria Petolicchio, chi è la nuova prof de Il Collegio 7 e sorella di Maria Rosa

Chi è Annamaria Petolicchio, nuova professoressa di Storia e Geografia de Il Collegio 7. Sorella della severissima Maria Rosa Petolicchio, si è unita al corpo docenti del docu-reality Rai nella terza puntata.

Chi è Annamaria Petolicchio, sorella di Maria Rosa e nuova prof de Il Collegio

Esce una Petolicchio e ne entra un’altra. Il corpo docenti della settima edizione de Il Collegio ha accolto una new entry nella terza puntata del programma. La titolare della cattedra di Storia e Geografia è finalmente arrivata a prendere il posto della giovane supplente Beatrice Fumagalli.

Si tratta nientemeno di Annamaria Petolicchio, sorella della famigerata e autoritaria Maria Rosa, quest’anno esclusa dal cast de Il Collegio. Anche lei professoressa, si occupa di materie umanistiche e ha già dimostrato che la severità è un tratto di famiglia. Nella sua puntata d’esordio, Annamaria ha subito messo in chiaro che non si lascerà mettere i piedi in testa dagli studenti, che dovranno dimostrarle rispetto. Il preside aveva anticipato il suo arrivo nella prima puntata: “Il ministero quest’anno è in ritardo con le nomine.

Io non ho ancora una persona titolare dell’insegnamento di storia e geografia quindi ho immediatamente provveduto chiamando una supplente la professoressa Beatrice Fumagalli”.

View this post on Instagram A post shared by Anna Maria Petolicchio (@petolicchioanna)

Perché Maria Rosa Petolicchio non è a Il Collegio? La Prof: “Una scelta della produzione”

Con l’arrivo di sua sorella nell’istituto del 1958, sono in molti gli spettatori ancora confusi dall’assenza di Maria Rosa Petolicchio. La sua esclusione è stata una delle novità più discusse della settima edizione de Il Collegio, soprattutto considerato l’affetto del pubblico per il suo rigorosissimo personaggio. In un’intervista a Fanpage.it, la professoressa di Matematica ha spiegato che non è stata una sua decisione: “Non è stata una mia idea quella di non partecipare, sono stata fatta fuori da decisioni della produzione.

E lo preciso perché nelle scorse ore mi è capitato di leggere che si ipotizzi un mio no alla proposta della Rai. Tutt’altro. Fino all’ultimo minuto del Collegio 6 ho avuto richieste di disponibilità per la settima edizione. Richieste ribadite, peraltro, tra ottobre e novembre dello scorso anno. Ho sempre risposto positivamente“.

In compenso, la professoressa ha ricevuto una proposta intrigante da un altro reality show. Petolicchio passerà infatti a Sky, e sarà una dei partecipanti di Pechino Express 2023, in coppia con il suo ex studente Andrea Di Piero.

La docente affronterà un lungo viaggio in Asia nella prossima edizione del reality, sempre condotta da Costantino della Gherardesca. Attraverseranno l’India, il Borneo malese e la Cambogia, sfidando coppie di vip e celebrità del web.