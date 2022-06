Graduatorie GPS 2022, come e dove controllare online

Graduatorie GPS 2022: ecco come si potranno seguire gli aggiornamenti e dove ciascuno deve far riferimento per rimanere informato sulla propria situazione e posizione.

Graduatorie GPS 2022

Le domande per GPS 2022 si sono chiuse il 31 maggio. Dal 1° giugno gli Uffici scolastici territoriali stanno procedendo alla valutazione delle istanze e, in particolare, alla valutazione dei titoli. La scuola che ha in carico il supplente, alla stipula del primo contratto, effettua la verifica dei titoli confermando o rettificando il punteggio.

Molto probabilmente le graduatorie usciranno entro i primi giorni del mese di luglio. Così si darà tempo eventualmente di presentare reclamo a chi ne farà richiesta.

Come e dove controllare online

Le graduatorie GPS vengono pubblicate sui siti web degli Uffici Scolastici di ciascuna provincia e le scuole pubblicano le correlate graduatorie di istituto. Le GPS non vengono pubblicate tutte contemporaneamente in quanto i tempi di pubblicazione dipendono dalle tempistiche necessarie per le operazioni di valutazione, dunque escono singolarmente per ciascuna classe di concorso e provincia non appena pronte.

Ciascuno è chiamato a controllare periodicamente sul sito dell’ufficio scolastico provinciale di riferimento.

Dopo la pubblicazione è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, nel caso di eventuali errori.

