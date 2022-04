Chi è Giancarlo Magalli, ex conduttore de I fatti vostri: moglie, figlie, Adriana Volpe

Chi è Giancarlo Magalli, noto personaggio televisivo ed ex conduttore de I fatti vostri. Il presentatore 74enne lavora sul piccolo schermo anche in veste di autore, sceneggiatore e attore. In passato ha avuto anche alcune esperienze nel doppiaggio.

Chi è Giancarlo Magalli, vita privata e carriera

Nato a Roma il 5 luglio 1947, Giancarlo Magalli è uno dei conduttori italiani più conosciuti e apprezzati del piccolo schermo. Dopo un po’ di gavetta come animatore in alcuni villaggi turistici, inizia a scrivere per il teatro e per il cabaret, collaborando a diverse commedie con Pippo Franco.

Approda poi in televisione, dove lavora in veste di autore. Scrive per molte trasmissioni di intrattenimento leggero, tra cui Non stop, Patatrac e Pronto, Raffaella?. In quegli anni lavora anche come sceneggiatore e come attore cinematografico. Magalli recita in molti film comici, tra cui Nerone, Scherzi da prete e Sturmtruppen II. Nel 1991 viene messo alla guida della trasmissione simbolo della sua carriera, il varietà mattutino I fatti vostri. Magalli conduce il programma fino al 2021, escludendo alcune brevi parentesi di Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti e Gigi Sabani.

In carriera ha avuto anche alcune esperienze nel doppiaggio. È la voce di Filottete nel classico Disney Hercules e quella di Re Louie nel remake live action de Il libro della giungla.

Adriana Volpe contro Magalli: la condanna per diffamazione

Giancarlo Magalli ha condotto I fatti vostri al fianco di Adriana Volpe dal 2009 al 2017. L’esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi. I due co-conduttori hanno un rapporto molto burrascoso. Il presentatore romano le diede della “rompiballe” in diretta dopo un commento della Volpe sulla sua età.

Magalli si è poi sfogato su Facebook: “Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”. Un’intervista rilasciata da Magalli al settimanale Chi nel 2017 porta la Volpe a denunciarlo per diffamazione.

La conduttrice riteneva che, nell’esprimere la sua opinione sul caso Weinstein, Magalli avesse implicitamente fatto allusione a lei e alla sua carriera: “Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto.

Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia”.

Il processo si è concluso lo scorso ottobre, con la condanna per diffamazione aggravata da parte del Tribunale di Milano.

Il conduttore televisivo dovrà risarcire i danni denunciati da Adriana Volpe – assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens – liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro e pagare 14.000 euro di multa.

A seguito della condanna, Giancarlo Magalli si è sfogato con un lungo post su facebook: “Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò).

Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”.

Vita privata: mogli, figli, compagna

Giancarlo Magalli ha avuto due figlie, Manuela e Michela. La prima è nata dal suo primo matrimonio con Carla Crocivera, donna della quale si sa molto poco. La seconda, Michela, è nata invece nel 1994 dalla sua seconda moglie, Valeria Donati. Magalli ha sposato Valeria nel 1989, creando molto scalpore a causa della differenza di età tra i due.

All’epoca, infatti il conduttore aveva 42 anni e la sua nuova moglie solo 23.

I due sono rimasti insieme per ben 22 anni, prima di separarsi nel 2011. Nonostante la fine della relazione, Magalli è rimasto molto legato alla sua ex moglie. Nel 2019 le ha dedicato un toccante messaggio: “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche una decina da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste”.

Al momento non è noto se Giancarlo Magalli sia impegnato in un’altra relazione. Alcuni giornali di cronaca rosa sostenevano che il conduttore si fosse innamorato di una certa Giada, giovane donna di 22 anni. Magalli ha tuttavia smentito ogni voce al riguardo.