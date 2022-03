Chi è Dario Schirone, ballerino di Amici 21 fidanzato di Sissi

Dario Schirone è un ballerino di Amici 21 che è approdato al serale del programma di Maria De Filippi. Vediamo meglio chi è Dario Schirone.

Chi è Dario Schirone

Dario Schironi è un ballerino di Amici 21 che balla il genere modern. Allievo di Veronica Pepaparini prima dell’ingresso nel talent, viene da Taranto ed è stato uno dei primi ballerini ad aver ottenuto il biglietto per il serale. Appassionato di danza fin da quando era piccolo, cresce nella scuola Ecole de danse di Carmiano ed è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo. Ad Amici 21 ha l’ambizione di vincere, così come accaduto alla ballerina Giulia Stabile la scorsa edizione di Amici. Dario, in particolare, si è distinto nella scuola per le sue esibizioni improvvisate ed è stato difeso spesso anche da Maria De Filippi.

