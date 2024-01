Malattia X, il virus più pericoloso del Covid: cos’è e quali sono i sintomi

Malattia X: è il nome del nuovo virus che sta facendo preoccupare non poco gli esperti che lanciano l'allarme.

Malattia X spaventa e non poco gli esperti: c’è chi scrive che si possa diffondere una nuova terribile pandemia. Ad accendere i riflettori è stata l’Organizzazione mondiale della Sanità.

Malattia X, il virus più pericoloso del Covid: cos’è

Malattia X è il nuovo virus che mette in allarme l’Organizzazione mondiale della Sanità. Addirittura c’è chi scrive che possa esserci una nuova terribile malattia. Come scrive la stessa OMS, questa malattia “rappresenta la consapevolezza che una grave epidemia internazionale potrebbe essere causata da un agente patogeno attualmente sconosciuto come causa di malattie umane”.

Per il Daily Mail, la ex presidente della task force sui vaccini del Regno Unito Kate Bingham, insieme a Tim Hames, ha dichiarato: “Mettiamola in questo modo – scrive Bingham -. La pandemia influenzale del 1918-1919 uccise almeno 50 milioni di persone in tutto il mondo, il doppio di quelle uccise durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi potremmo aspettarci un bilancio di vittime simili da uno dei tanti virus già esistenti”.

“Finora gli scienziati sono a conoscenza di 25 famiglie di virus, ciascuna delle quali comprende centinaia o migliaia di virus diversi, ognuno dei quali potrebbe evolversi fino a causare una pandemia”. Invece per i patogeni sconosciuti si stima che “potrebbero esserci più di un milione di virus non ancora scoperti che potrebbero essere in grado di passare da una specie all’altra, mutare drasticamente e uccidere milioni di esseri umani”.

Quali sono i sintomi

Alcuni scienziati sono dell’idea che tra i patogeni che possono rappresentare un rischio significativo per la salute umana ci sia il virus dell’influenza aviaria, un patogeno che continua ad essere letale per milioni di volatili e che sta minacciando anche diverse specie di mammiferi, come orsi grizly, foche, visoni e volpi.