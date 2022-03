Antonino Spinalbese sui social: “Ho una grave malattia autoimmune”

Antonino Spinalbese, da mesi al centro del gossip, ha fatto sapere sui social ai suoi fan una notizia che nessuna si aspettava. “Ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita“. ha infatti affermato.

Chi è Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è stato più volte nell’occhio del ciclone delle riviste di gossip per la sua relazione con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la figlia Luna Marì.

Tra lui e Belen, infatti, pare si sia aperta una crisi di coppia che difficilmente potrà ricomporsi, ma il modello ha voluto condividere con i fan il fatto di avere una malattia autoimmune con cui dovrà forse convivere per tutta la vita.

Antonino Spinalbese: “Ho una malattia autoimmune”

Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen, si è aperto con i suoi fan. “Il momento più felice” della sua vita, secondo quanto da lui riferito, è coinciso con “una serie infinita di drammi”, degenerati anche in disturbi fisici importanti..

“Ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita – ha fatto infatti sapere Antonino – due anni fa credevo di aver superato quel dolore, pensavo fosse iniziata l’alba di una vita felice. Ma non era così, dovevo ancora schiantarmi contro una macchina, incrinarmi due costole e ricevere una notizia terribile da un medico e perdere una delle cose a me più care”.

Antonino e il giorno del responso in ospedale

Antonino, infatti, ha poi raccontato del giorno in cui ha ricevuto la notizia dai medici. “Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita. Uscito dall’ospedale non ero più Antonino. La bilancia conferma la sentenza: avevo perso 13 chili. E non era l’unica cosa che avevo perso, lì in mezzo c’era anche una delle cose più importanti per me: il mio aspetto fisico, la mia forma fisica.

Per me il fisico è sempre stato il mezzo per star bene con me stesso, anche a livello mentale”.