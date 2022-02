Di cosa parla “Chimica”, la canzone di Ditonellapiaga e Rettore – TESTO

Il brano “Chimica” in gara al Festival di Sanremo 2022 è un brano energico, raffinato ma al tempo stesso molto coinvolgente. A cantarlo sono Donatella Rettore, star della musica italiana, e la giovane Ditonellapiaga. Ma come è nato questo brano e di cosa parla?

Di cosa parla “Chimica”

La canzone cantata sul palco dell’Ariston da Ditonellapiaga e Donatella Rettore è un inno all’amore, alla parità di genere e alle battaglie che non hanno età.

Parlando a Grazia, le due donne della musica italiana hanno cercato di spiegare questo brano e la sua genesi. Il testo parla di sesso e amore, e la giovane cantante l’ha scritto proprio ispirandosi anche alla figura di Rettore. “il nostro è un pezzo irriverente” che esalta l’amore fisico e il sesso libero privo di freni a mano che, come le cantanti ribadiscono, “è questione di chimica”. Basta leggere alcuni frasi del testo della canzone per capirlo: “E se rimango vengo ripetutamente, E non m’importa del pudore, Delle suore me ne sbatto totalmente, E non mi fare la morale Che alla fine, se Dio vuole è solamente, Una questione di Chimica”. Un pezzo di cui le cantanti vanno molto orgogliose.

Il testo della Canzone

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di