Paul Grant è morto: addio all’attore di Harry Potter e Star Wars

Dall’Inghilterra rimbalza una notizia inattesa e spiacevole: è morto Paul Grant, attore conosciuto per la sua partecipazione in Harry Potter e Star Wars. Il 56enne è stato trovato in stato di incoscienza presso la stazione di Londra King’s Cross.

Le sue condizioni erano davvero delicate e, alla fine, è deceduto.

Morto Paul Grant, lo ricorda la figlia

È accaduto a Londra, nei pressi della stazione di King’s Cross. Paul Grant è stato trovato senza sensi e questo ha subito allarmato la polizia, dopodiché è stato trasportato in ospedale. La situazione, fin da subito, si è mostrata molto grave e delicata. L’attore 56enne è stato ricoverato ma le sue condizioni, negli ultimi giorni, non sono affatto migliorate e, dopo tre giorni in quello stato, la famiglia ha deciso di staccare il respiratore, poiché sopravvivere in quella maniera sarebbe stato peggio.

A ricordare Paul Grant è stata la stessa figlia – Sophie Jayne Grant -che, distrutta dal dolore, ha concesso un’intervista al The Sun:

“Portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti: avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell’Arsenal”.

Conosciuto anche nel mondo cinematografico, il 56enne affetto da nanismo ha portato avanti la sua grande passione, diventando un attore. Ha interpretato, nel primo film di Harry Potter (Harry Potter e la pietra filosofale), uno degli elfi della banca. Coincidenza il fatto che sia stato trovato in stato di incoscienza proprio nella stazione ferroviaria che fu utilizzata per girare il film di Harry Potter, nella quale il binario portava al magico mondo di Hogwarts. In Star Wars ha invece intrepretato il capo degli Ewok, mentre in Labyrinth – Dove tutto è possibile ha avuto l’onore di recitare con David Bowie.

Spesso a volto coperto o con indosso la maschere, i suoi cari conoscevano però bene il suo sorriso e adesso la moglie e i tre figli dovranno vivere senza di lui.