Wanda Nara in ospedale ricoverata per un malore: si parla di leucemia

Wanda Nara è stata ricoverata in ospedale per un malore. Dall’Argentina non sono arrivate buone notizie perché addirittura qualcuno parla di rischio leucemia per la showgirl argentina. Tante voci sono circolate nelle ultime ore.

Wanda Nara è stata ricoverata in ospedale per un malore. Il sito internet Gossipeame ha scritto sul proprio profilo social: “Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato…”. Poi, le notizia ufficiali sono arrivate dal padre della showgirl Andres Nara che ha confermato che la figlia è tornata a casa dopo “esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava, ora non è più ricoverata”. Il suo messaggio arriva su Instagram: “Sono andato a Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono felice perché mi hanno detto che era stata dimessa da tempo. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non sarebbe stata dimessa“.

Si parla di leucemia

Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, la showgirl argentina potrebbe soffrire di leucemia. “Faranno una puntura nel midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.

La rete tv Telenoche ha raccontato che Wanda è arrivata in clinica con forti dolori addominali: “Il controllo ha evidenziato che aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore alla norma. Inoltre è stata notata la milza dilatata e quindi è stata ordinata una seconda batteria di controlli, dei quali si attendono i risultati – ha spiegato il giornalista Guillermo Lobo secondo quanto riporta La Nacion – Chiaramente questi due elementi indicano la necessità di uno studio ematologico per escludere infezioni e patologie tumorali”.