Sean Brocca, chi è oggi l’ex fidanzato avvelenato di Ilary Blasi

Chi è Sean Brocca, l’ex fidanzato di Ilary Blasi. Al fianco della conduttrice tv per un anno, è stato il suo ultimo amore prima di Francesco Totti. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Sean Brocca, vita privata e carriera dell’ex fidanzato di Ilary Blasi

Ma chi è esattamente Sean Brocca? Vecchio amico dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, è nativo di Venezia ed era noto per essere uno dei ragazzi più belli di Milano.

Quando aveva circa vent’anni lavorava come modello ed era riuscito a conquistarsi l’amore di Ilary Blasi, che allora faceva i suoi primi passi in tv come Letterina a Passaparola. I due restarono insieme per un anno, arrivando anche a convivere.

Ilary teneva molto a lui, come racconta anche Alex Nuccetelli. Il noto pr, grande amico di Francesco Totti, è l’uomo che li ha fatti conoscere, incontrando inizialmente molta resistenza da parte della letterina, ancora molto legata a Sean Brocca: “Ale, la categoria dei calciatori non mi interessa.

Sono innamoratissima, convivo a Milano e non ho motivo di separarmi da questa persona”. Il futuro, come ben sappiamo, aveva piani ben diversi, sia per Brocca che per Ilary e Totti. Oggi Sean ha lasciato definitivamente il mondo della moda ma ha trovato di nuovo l’amore: è sposato ed ha tre figli. Ha inoltre trovato un grande successo imprenditoriale con la sua società All in Venice che si occupa di organizzazione di eventi a Venezia.

Le dichiarazioni al veleno sulla sua ex: “Insieme a Totti solo per convenienza, voleva fare carriera”

In una serie di dichiarazioni avvelenate, poi pubblicate su Instagram da Fabrizio Corona, Sean Brocca ha detto la sua sul matrimonio ormai finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo l’ex modello, la sua ex ha scelto di restare al fianco dell’ex calciatore solo per motivi di convenienza: “Penso che lei si sia sposata solo per convenienza, sfruttando il suo nome per fare carriera.

Lui poteva avere tutte le donne del mondo, invece è rimasto sposato 20 anni con lei. Qualche scappatella è normale, ci può stare“. Brocca si è subito affrettato a smentire le dichiarazioni pubblicate da Corona sul suo profilo Instagram: “Non ho mai pensato, detto o scritto queste cose!”.