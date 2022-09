L’ex fidanzato di Ilary Blasi: “Ha usato Totti per fare carriera e sistemarsi”

Le dure parole dell'ex fidanzato di Ilary Blasi: "Ha usato Totti per fare carriera e sistemarsi, è rimasta con lui vent'anni perché le conveniva".

Parla l’ex fidanzato di Ilary Blasi: “Una delle tante senza talento, ha usato Francesco Totti per fare carriera”. L’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona ha condiviso le rivelazioni di una vecchia fiamma della conduttrice, Sean Brocca.

Fabrizio Corona continua la sua crociata contro Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato sulle sue storie Instagram una serie di rivelazioni da parte dell’ex fidanzato della conduttrice, il modello Sean Brocca.

Ilary si è frequentata con lui per un anno, prima di conoscere Francesco Totti. “Durante la nostra relazione ho fatto un po’ il ca***ne con le altre.” -racconta Brocca- “Ma non l’ho mai tradita. Sicuramente l’ho trascurata, forse ero troppo giovane o forse non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina”.

Il modello era a conoscenza della frequentazione tra Ilary e Totti verso la fine della loro relazione: “Durante gli ultimi 15 giorni di convivenza sapevo che si messaggiava con lui, quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato nell’armadio della casa dove vivevamo due lettere e un regalo.

Probabilmente ci teneva, ma di fronte alle dichiarazioni d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare“.

Sean Brocca contro Ilary: “Ha usato Totti per fare carriera e sistemarsi”

Sean Brocca ha parlato a Corona del matrimonio tra Totti e Ilary. Per il modello, il calciatore era davvero innamorato, ma si è concesso qualche avventura di troppo. Per quanto riguarda Ilary, invece, Brocca è convinto che si sia messa con l’ex calciatori per motivi diversi: “Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary, anche se le ha fatto molte corna.

Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza, sfruttando il suo nome per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo, invece è rimasto sposato 20 anni con lei. Qualche scappatella è normale, ci può stare”.

“Lei era una delle tante senza talento.” –continua l’ex di Ilary, senza freni- “La sua carriera sarebbe finita con Passaparola, come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui ha perso tutto e quando lei era ben sistemata.

Lei sapeva e ha accettato per vent’anni perché le conveniva“.