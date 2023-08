Sherry Lansing, chi è la moglie di William Friedkin: vita privata, carriera, età

Chi è Sherry Lansing, moglie di William Friedkin. Quarta consorte del regista de L’Esorcista e produttrice di successo, è rimasta al suo fianco dal 1991 al giorno della sua morte il 7 agosto 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Sherry Lansing, moglie di William Friedkin: vita privata e carriera

Nata a Chicago il 31 luglio 1944, Sherry Lansing ha 79 anni ed è stata la quarta moglie di William Friedkin, celebre regista de L’Esorcista e di Il Braccio violento della legge morto il 7 agosto 2023. Anche lei, come suo marito, si è costruita una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Ha fatto la sua prima esperienza nel cinema come attrice nel 1970, nel western Rio Lobo diretto da Howard Hawks. In seguito, tuttavia, comincia a ritagliarsi spazio dietro le quinte. Lavora per la Metro-Goldwyn-Meyer come supervisore alle sceneggiature per i film Sindrome cinese e Kramer contro Kramer.

Negli anni si afferma come produttrice cinematografica, diventando, nel 1980, la prima donna a capo di uno studio hollywoodiano nel 1980, quando prende le redini della 20th Century Fox. È stata inoltre la prima donna in un ruolo dirigenziale a guadagnarsi una stella sulla Hollywood Walk of Fame. In carriera ha lavorato a film di successo come Bravheart, Titanic e Forrest Gump e ha ricevuto una nomination al Premio Oscar per Attrazione Fatale e un Premio Oscar umanitario Jean Hersholt per i suoi sforzi a supporto della ricerca contro il cancro.

Vita privata, il matrimonio con il regista

Sherry Lansing e William Friedkin si sposano nel 1991 e restano insieme fino al giorno della morte del regista nel 2023. È stata proprio lei a confermare la sua scomparsa ai giornali: secondo TMZ Friedkin è stato stroncato da una polmonite. Il regista non è stato il primo amore per la nota produttrice. Ai tempi dell’università Lansing si innamorò di un suo compagno di corso alla Northwestern University, Michael Brownstein. I due si sposano nel 1967, ma divorziano tre anni dopo, nel 1970.