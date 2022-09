Chi è Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti: ex moglie, figli, flirt

Alex Nuccetellli, ex marito di, è uno dei più grandi amici di Francesco Totti, finito al centro della cronaca rosa estiva del 2022 per essere uno dei principali confidenti di Francesco Totti dopo la rottura con Ilary Blasi. Vediamo meglio chi è.

Chi è Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli, amico del cuore di Francesco Totti, è nato nel 1977. Imprenditore romano e famoso organizzatore d’eventi, studiato presso l’Università degli studi di Brescia e, a seguire, ha intrapreso la sua carriera di Pr nel circuito degli eventi mondani di Roma.

Grazie al suo amore per lo sport è un campione italiano di body building e inoltre, lavora anche come coach online.

Il matrimonio con Antonella Mosetti

Alex Nuccetelli è salito in passato agli onori delle cronache rosa anche per il suo matrimonio con la showgirl Antonella Mosetti, con la quale ha avuto una storia dopo il matrimonio (che è avvenuto nel 1995) per otto anni. Insieme hanno avuto una figlia, Asia, ma dopo il divorzio è rimasto in buoni rapporti con la moglie.

Alex Nuccetelli e i flirt

Nel corso degli anni a Nuccetelli sono state attribuite numerose storie d’amore con donne del mondo dello spettacolo: tra queste vi sarebbero state Sara Tommasi, Chiara Giorgianni, Melissa Satta e Valeria Marini (che, però, non sempre sono state confermate). Per un periodo è stato insieme anche alla modella Ilaria Santelli, ma anche le loro strade, in un secondo momento, si sono divise.

Il legame con Totti e Ilary Blasi

Alex Nuccetelli è spesso al centro del gossip tra Ilary Blasi e Totti anche un motivo semplice: è stato proprio lui a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti tanti anni fa, e la stessa cosa è accaduta tra Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi.

Nel luglio 2022, Nuccetelli, dopo la rottura tra Totti e Ilary (che insieme hanno avuto tre figli), aveva detto al Messaggero in una intervista che “se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati“.

E sulla Bocchi: “Totti e Noemi si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui“. Sempre Nuccetelli, a metà settembre 2022 ospite della trasmissione I fatti vostri, è intervenuto di nuovo contro Ilary Blasi.

“Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano“.