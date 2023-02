San Valentino amaro per Giaele De Donà, la lettera del marito: “Irrispettosa”

Giaele De Donà, la lettera del marito Bradford Beck per San Valentino: “Comportamenti irrispettosi”. Tanta amarezza il giorno della festa degli innamorati per la gieffina, redarguita dal suo compagno: “Lascerò che tu decida di testa tua”.

Giaele De Donà, gli amari auguri di San Valentino del marito Brad: “Comportamenti irrispettosi”

Si tinge di amarezza il San Valentino di Sofia Giaele De Donà. La concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha ricevuto una lettera di auguri da parte di suo marito, Bradford Beck, che si è però detto molto ferito per gli atteggiamenti tenuti dalla modella all’interno della casa. “Ciao Giaele, volevo augurarti un buon San Valentino e un felice primo anniversario di un anno.”-scrive il ricco imprenditore americano- “Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento per i tuoi comportamenti e per il mancato rispetto verso il nostro matrimonio. Tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Se desideri, come dici, una visita faccia a faccia, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero essere controproducenti per il nostro matrimonio. Lascerò che tu possa decidere di testa tua. Ancora una volta buon San Valentino e un primo anniversario di un anno”.

Le lacrime di Giaele: “Dopo tutti questi mesi vorrei che venisse a trovarmi”

Giaele ha letto la lettera tra le lacrime, confusa e scontenta per le parole di Brad. La gieffina si è allontanata da tempo da Antonino Spinalbese e non capisce cosa possa aver fatto per ferire in questo modo il marito. “Non è che ci sono rimasta male.” -spiega la vip- “Però dopo tutti questi mesi vorrei che venisse qui a trovarmi”. Dallo studio, l’ex concorrente Cristina Quaranta la critica aspramente: “Non ti ho mai sentito parlare di lui in quattro mesi quindi… Te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla”.

