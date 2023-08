Bix Beghe, chi è il figlio di Jason Beghe: vita privata, carriera, età

Chi è Bix Beghe, figlio maggiore di Jason Beghe. Giovanissimo e atletico, sta provando a farsi strada come modello. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’attore protagonista di Chicago PD.

Chi è Bix Beghe, figlio maggiore di Jason Beghe: vita privata e carriera

Bix Beghe è il figlio più grande di Jason Beghe, attore newyorkese protagonista di Chicago PD. Nato dall’unione tra l’attore e la sua ex moglie, Angi Janu, Bix ha 19 anni ed ha un fratello più piccolo, Bo Bear, che oggi ha 15 anni. Considerata la sua giovane età, le informazioni sul suo conto sono ancora molto limitate. Dal suo profilo Instagram, il giovane sembra stia provando a farsi strada come modello: ha già partecipato ad un servizio fotografico per i fratelli Rikers.

Vita privata, il rapporto con il fratellino

Sono molto vaghe anche le informazioni sulla vita privata di Bix. In passato il 19enne aveva una relazione con una ragazza di nome Natalie Zerbib. Non è noto se i due si frequentino ancora oggi, né vi sono notizie circa altre frequentazioni. Bix è molto legato a suo fratello Bo Bear a cui, qualche anno fa, ha dedicato un breve messaggio su Instagram: “Caro Bear, non dimenticherò mai il momento in cui sei nato. Non dimenticherò mai la prima volta che ti ho tenuto in braccio. Non dimenticherò mai nulla di te. So che c’è stato un po’ di stress per alcune cose, ma voglio che tu sappia che ti voglio bene, che mi manchi quando sono a scuola e non vedo l’ora di vederti quando arrivo a casa. Congratulazioni per tutto quello che hai fatto per il tuo mondo. Ti voglio bene, è tutto quello che volevo dirti. Non vedo l’ora di parlarti di nuovo. Con amore, il tuo fratellone!”.