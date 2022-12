Il Belgio è fuori dai mondiali: solo un pareggio con la Croazia

Il Belgio non va oltre lo 0-0 contro la Croazia ed esce dai mondiali in Qatar. L’interista Lukaku, che ha avuto più volte chance per portare la Croazia in vantaggio, ha infatti sprecato occasioni importanti, due delle quali a porta vuota.

Il Belgio è fuori dai mondiali

Il Belgio non va oltre lo 0-0 contro la Croazia ed esce dai mondiali in Qatar. Nell’ultima sfida del Gruppo F, infatti, la squadra di Lukaku è stata eliminata dai Mondiali in un match molto equilibrato e ricco di occasioni. I Diavoli Rossi, dati da alcuni anche tra le squadre favorite per la competizione, sono quindi costrette a salutare il mondiale.

Per seconda nel girone passa quindi la Croazia, che continua il suo percorso nel mondiale.

Il Marocco affronterà la seconda del gruppo E, mentre la Croazia sfiderà la vincitrice del gruppo E (dove troviamo squadre come Germania e Spagna).

Il giorno nero di Lukaku

L’occasione più importante della partita per il Belgio, in realtà, l’ha avuta sul destro Lukaku, entrato nel secondo tempo: l’attaccante dell’Inter, però, ha colpito in pieno il palo a porta vuota, e poi si è divorato altri altri due gol.