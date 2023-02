Banksy, per San Valentino un nuovo murale: dove e cosa rappresenta

Banksy, per San Valentino arriva una nuova opera. L’artista, pubblicando le immagini sui social, vuole mandare un altro dei suoi messaggi sociali a tutto il mondo. Questa volta ad essere protagonista c’è una donna.

Banksy, per San Valentino un nuovo murale

Arriva nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2023, una nuova opera street dell’artista Banksy. Nell’opera c’è tutto il genio dell’artista che di solito utilizza per mandare dei messaggi sociali molto chiari, come in questo caso. L’ultimo è apparso qualche mese fa in Ucraina.

Dove e cosa rappresenta

L’opera dell’artista è comparsa sui muri di Margate, a pochi chilometri da Canterbury ed è stata condivisa sul suo profilo social seguito da quasi 12 milioni di persone. Rappresentata c’è una donna, vestita d’azzurro, con i capelli corti e neri e un paio di guanti gialli di quelli per lavare i piatti. Le sue mani sono protese verso un frigorifero, buttato di lato, semi aperto e scrostato, da cui escono due piedi: Dalle scarpe si evince chiaramente che sono quelli di un uomo. La donna fa l’occhiolino, ma ha un’ombreggiatura scura intorno alla palpebra superiore e inferiore. Guardando la terza foto, l’immagine del viso è in primo piano e si nota che alla donna manca anche un dente. Solo sull’ultimo scatto Banksy mette una didascalia: “Valentine’s day mascara” .

