Sabrina Ferilli look, chi è lo stilista degli abiti di Sanremo 2022?

Chi è lo stilista e del look di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022? Chi ha firmato gli abiti scelti per co-condurre la finale?

C’è grande attesa al Festival di Sanremo 2022 per Sabrina Ferilli, celebre attrice, conduttrice e doppiatrice romana di 56 anni, che porterà sul palco dell’Ariston la sua ironia e la sua sensualità. È infatti famosa per la sua bellezza e per la sua simpatia, doti con cui si è fatta strada nel panorama cinematografico italiano. Chi sarà lo stilista scelto da Sabrina Ferilli per il suo look a Sanremo 2022?

Sabrina Ferilli look: chi è lo stilista di Sanremo 2022?

Sabrina Ferilli è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo, insieme a Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer. Ma per lei non è la prima volta sul palco dell’Ariston. C’era già stata nel 1996 con Valeria Mazza nell’edizione condotta da Pippo Baudo e nel 2012, ospite della quarta serata, intervistata dall’allora presentatore del Festival Gianni Morandi.

Sabrina Ferilli per il suo look a Sanremo 2022 si è affidata allo stilista Alessandro Dell’Acqua e a Casadei per le scarpe. Il designer, autore della linea N°21, viene scelto spesso dall’attrice romana. In attesa di vederla stasera sul palco, vediamo come si è vestita per la conferenza stampa di presentazione dell’ultima serata della kermesse.

Aria bonton, tartan e tagli cut-out sulle spalle sono la sintesi della mise indossata stamattina, firmata N°21.

Un maglioncino bianco a collo alto con dei dettagli cut-out sulle spalle abbinato a una pencil skirt aderente a vita alta, con maxi quadri in giallo, nero e bianco. E ancora: un paio di décolleté nere col tacco a spillo ed orecchini in oro e diamanti di Pasquale Bruni.

LEGGI ANCHE: