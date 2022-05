Ana Polvorosa, chi è l’attrice spagnola: film e “La Fortuna”

Ana Polvorosa è l’attrice spagnola diventata popolare per la serie tv La Fortuna. Vediamo meglio chi è.

Chi è Ana Polvorosa

Ana Polverosa è un’attrice spagnola che nella fortunata serie ispano-americana La Fortuna interpreta il personaggio di Lucía. Nata a Getafe, in Spagna, il 14 dicembre del 1987, ha 33 anni. Particolarmente amata in Spagna per le sue performance Ana Polvorosa, oltre ad aver lavorato per alcune serie tv, è nota anche per il fatto che lavorato anche per il teatro in Olvida los tambores diretto da Ana Diosdado, nel 2007.

Per la televisione ha recitato Nada es para siempre sul canale Antena 3 2000, Raquel busca sul canale TVE1, 2000-2001

Javier ya no vive solo su Telecinco, 2002-2003.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ana Polvorosa (@lapolvorrosa)

Film

Oltre alla serie tv La fortuna che andrà in onda su Rai Uno, Ana Polvorosa ha lavorato in diversi altri set cinematografici quali ad esempio Grosse Bugie del 2009 e in Le ragazze del centralino, una serie per la televisione, del 2017.

Ha poi lavorato in Escuela de seducción nel 2004, La gota, un cortometraggio nel 2005, Atasco en la nacional nel 2007, Mentiras y gordas nel 2009, Pieles nel 2017.