Ludwig Koons, chi è il figlio di Ilona Staller: carriera, vita privata, Koonimals

Chi è Ludwig Maximillian Koons, figlio di Ilona Staller e dell’artista americano Jeff Koons. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti e sogna di sfondare nel mondo del cinema. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Ludwig Koons, vita privata e carriera del figlio di Ilona Staller

Nato nel 1992, Ludwig Maximillian Koons ha 30 anni ed è noto al pubblico in quanto figlio dell’ex pornostar Ilona Staller, famosa in passato con il nome di Cicciolina, e del celebre scultore americano Jeff Koons. La sua infanzia è segnata dalla turbolenta separazione dei genitori, sfociata poi in un’animata lotta per il suo affidamento. La spunta Ilona Staller, che viene però inizialmente condannata a otto mesi di reclusione per aver rapito Ludwig negli Stati Uniti per portarlo in Italia, evento che spinge lo stesso Jeff Koons a chiedere 6 milioni di dollari di danni morali. La Staller verrà assolta in uno storico processo di diritto internazionale.

Nel corso della sua vita, Ludwig Koons ha provato ad inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo del cinema. Ha studiato all’Accademia delle Belle Arti e partecipato a diversi provini, trovando tuttavia poco successo. Intervistato da La Zanzara, Koons ha spiegato che sua madre è “una donna scomoda“, e il peso del suo passato gli ha precluso molte porte nello spettacolo. Ciononostante ha spiegato di aver vissuto sempre con serenità la carriera artistica di sua madre. “Ho visto da solo i porno di mia madre.” -spiega Ludwig, stuzzicato da alcune domande provocatorie- “Non mi ha fatto nessun effetto. Se me li avessero fatti vedere i miei amici li avrei presi a calci in bocca. Quando a scuola mi prendevano in giro mi sono sempre difeso”.

Ludwig Koons e le NFT: cosa sono i Koonimals

Ludwig Koons ha poi seguito le orme di suo padre facendosi strada come artista e scultore. Ha creato una serie di NFT nota come Koonimals che pubblicizza su un apposito profilo Twitter.

Burn chart point system coming tomorrow! Everyone ready to grab their physical? 👀 pic.twitter.com/81PsDzS57l — Koonimals by Ludwig Koons (@koonimalsnft) May 24, 2022

Vita privata: è fidanzato?

In passato Ludwig Koons ha avuto una relazione sentimentale con l’attrice e modella Soraya Rosselli. I due restano insieme per ben dieci anni, prima di decidere di prendere strade diverse. Si sa poco circa la sua attuale situazione sentimentale. Secondo una delle indiscrezioni più recenti, Koons avrebbe ritrovato l’amore grazie ad una ragazza romana, Melissa Baroni. Non è noto se oggi i due stiano ancora insieme.