Bandiere Blu 2023: new entry e classifica regionale

Le Bandiere Blu del 2023 sono state assegnate a 226 località italiane, tra mare e laghi sulla base della pulizia dell’acqua e dei servizi offerti.

226 Bandiere Blu nel 2023

Le Bandiere Blu del 2023 sono state assegnate a 226 località italiane, tra mare e laghi: sono 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno, con 17 nuovi ingressi e un Comune non confermato.

Chi le assegna

Le bandiere blu sono assegnate dalla Fee (Foundation for Environmental Education), sono date a località marine e lacustri sulla base di una serie di parametri come la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.

Bandiere Blu 2023: la classifica regionale

Al vertice della classifica regionale c’è la Liguria che segna due nuovi ingressi e raggiunge 34 località, mentre la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni. Seguono con 19 Bandiere Campania e Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche salgono a 18 (+1). La Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10.

10 bandiere invariate in Trentino Alto Adige mentre l’Emilia Romagna vede premiate 9 località; riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte che ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune.

Le new entry del 2023

Le new entry di quest’anno per quanto riguarda le bandiere blu 2023 sono Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D’Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata quest’anno la Bandiera Blu a Cattolica (Emilia Romagna).