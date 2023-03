Gianni Morandi a Torino: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Gianni Morandi a Torino si esibisce in concerto nella serata del 23 marzo in occasione del suo tour nei palazzetti.

Gianni Morandi a Torino si esibisce in concerto in occasione del suo tour nei Palazzetti. Nella serata di giovedì 23 marzo, il cantante è di scena al Pala Alpitour per poi proseguire il suo giro per le città italiane.