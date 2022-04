Raul Bova e Rocio Munoz Morales stanno ancora insieme?

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, stanno ancora insieme? La domanda è lecita, in quanto secondo alcuni rumors la coppia starebbe attraversando un periodo di crisi.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono conosciuti nel 2013 sul set di Immaturi-Il viaggio e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi assiduamente fino a creare una vera e propria love story.

L’inizio della loro relazione non è stato per nulla semplice, specie per il fatto che Raoul Bova era ancora sposato con l’ex moglie Chiara Giordano, oggi veterinaria nella trasmissione di Rai 2 Detto Fatto. Nonostante però tra i due ci fossero quasi vent’anni di differenza, la coppia è sempre stata molto unita, tanto che assieme Raoul e Morales hanno avuto due bellissime figlie: Luna e Alma (che hanno 6 e 3 anni).

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno ancora insieme?

La coppia però sta ancora insieme oppure no? Il dubbio è iniziato a circolare tra le pagine di cronaca rosa perchè durante il Cinemagia Awards, che si è svolto lo scorso 21 dicembre, Rocio si è presentata da sola.

Un segnale di crisi? Per alcuni sì, per altri invece Raoul non si è presentato soltanto per problemi di saluti. Secondo un’altra interpretazione, invece, i due starebbero vivendo un periodo difficile e l’attore ha deciso di non presenziare per non creare ulteriori polemiche. Ad ogni modo, i due avevano già avuto in passato un periodo di crisi a causa della gelosia di lui, e può darsi che anche questo sia un periodo passeggero.

