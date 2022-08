Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza per trascorrere le vacanze d'agosto. Ecco le prime foto e le prime notizie sulla vacanza

Chiara Ferragni e Fedez sono atterrati a Ibiza per stare in vacanza con i figli. I Ferragnez, dopo l’operazione che ha coinvolto Fedez, e la relativa visita di controllo a pochi mesi dall’operazione, si sono concessi un momento di vacanza.

Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza con i figli

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza con i figli. Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria sono giunti ad Ibiza con un volo su un jet privato che li ha trasportati da Milano alle isole Baleari.

Sul profilo dell’imprenditrice sono apparse diverse foto del viaggio, segno che le vacanze per la famiglia sono iniziate. Nelle foto che sono state pubblicate, si vede il figlio Leone che ha guardato i cartoni animati in braccio alla madre e tutta la famiglia ha fatto uno spuntino.

Il bagno in piscina

Appena arrivati, i Ferragnez si sono concessi un pomeriggio in piscina mentre sempre negli scatti si vede la moglie mentre si rilassa in piscina e nel patio della villa. La dimora scelta dai Ferragnez, oltre che avere una vasta piscina, è immersa nel verde e Chiara Ferragni ne ha naturalmente approfittato per fare qualche foto da postare sui suoi social.