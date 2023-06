Apple Vision Pro, come funziona il nuovo visore: che cos’è, quanto costa, quando arriva in Italia

Che cos'è e come funziona l'Apple Vision Pro, il nuovo visore a realtà mista del colosso tech di Silicon Valley. Quanto costerà e quando arriva in Italia?

Arriva Apple Vision Pro, come funziona il nuovo visore: che cos’è esattamente? Scopriamo qualche informazione in più sull’attesissimo visore per la realtà aumentata e virtuale del colosso tech americano. Quanto costa? Quando arriverà in Italia?

Apple Vision Pro, che cos’è e come funziona il nuovo visore VR

La Apple ha presentato con orgoglio il suo nuovo fiore all’occhiello, il visore di realtà mista Vision Pro. Dopo anni di attesa per un nuovo prodotto targato Apple, l’azienda americana si lancia finalmente nel mondo della realtà virtuale. L’amministratore delegato del colosso tech, Tim Cook, ha svelato i primi dettagli sul nuovo dispositivo nel corso della Apple World Wide Developers Conference 2023, organizzata a Cupertino in California, negli Stati Uniti: “Pensiamolo come un nuovo computer, un modo per guardare film, serie televisive e giocare, come mai prima d’ora. Se l’iPhone ha aperto al mercato degli smartphone, Vision Pro avvia quello dello ‘spatial computing’. Niente più sarà come prima”.

Come è possibile vedere nei primi reveal trailer disponibili al pubblico, l’Apple Vision Pro è un prodotto che si pone l’obiettivo di introdurre la realtà virtuale nell’uso quotidiano. Questo futuristico visore permette di utilizzare gli occhi, al voce e le dita per interagire ed utilizzare contenuti virtuali in modo completamente immersivo, emulando un vero e proprio ambiente virtuale attorno all’utente.

A cosa serve e come funziona l’Apple Vision Pro

Il dispositivo utilizza un nuovo sistema operativo, denominato visionOS, il primo costruito appositamente per la realtà mista. Tra le novità spicca soprattutto la particolare funzionalità Eyesight, grazie alla quale il visore è in grado di mostrare gli occhi di chi lo indossa, unendo assieme il mondo reale e virtuale.

Non è possibile vedere attraverso il dispositivo, che però è in grado di riprendere lo spazio circostante con un set di 12 fotocamere e di proiettarlo in due schermi al suo interno. Verrà inoltre introdotto il sistema di identificazione Optic Id, metodo di autenticazione tramite la lettura della retina, per impedire ad altri l’accesso al visore e ai dati personali del proprietario.

Vision Pro è in grado di catturare foto, video e di riprodurre film in modalità cinema. Supporta oltre 100 giochi disponibili su Apple Arcade e la visione di contenuti su Disney+. Il visore supporta il collegamento con tutti i dispositivi Apple più recenti, così da visualizzare foto, video e file sui propri iPhone, iPad e Mac.

Quanto costa e quando arriva in Italia, le date dell’arrivo nei negozi

Il Vision Pro avrà un prezzo particolarmente elevato rispetto alla concorrenza: si partirà dai 3.499 dollari. L’uscita nei negozi è prevista negli Stati Uniti all’inizio del 2024. Il visore verrà poi distribuito in diversi altri paesi, Italia compresa, nel corso del prossimo anno.