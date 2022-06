Torino, incendio campus universitario: studenti in pericolo. Cos’è successo?

Torino, incendio campus universitario: tanta paura e pericolo per gli studenti della struttura nella notta tra il 16 e 17 giugno 2022. Immediatamente, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Circa duecento studenti sono stati fatti evacuare e garantita loro la sicurezza, tanto che è rimasto un presidio dei soccorsi sul posto anche dopo che le fiamme sono rientrate. Ecco cosa è successo nel complesso.

Torino, incendio campus universitario

Pericolo e paura nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2022: un incendio è scoppiato nel “CamPlus Torino Regio Parco” di via Perugia 45, nella periferia di Torino.

Non ci sono stati feriti se non alcuni danni ovviamente al complesso universitario che è frutto di un’operazione di riqualificazione edilizia in un’ex area industriale, realizzata con una nuova concezione, che associa co-living e co-working pensata per permettere agli studenti di incontrare imprenditori e lavoratori, dando vita a occasioni di networking.

Cos’è successo?

Durante l’incendio, sono stati evacuati circa duecento studenti che sono stati fatti rientrare dopo le 2.30, quando il rogo alle apparecchiature elettriche erano state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero scoppiate nell’impianto di areazione. Una squadra antincendio dei Vigili del Fuoco presidia la struttura per garantire ancora sicurezza a tutto il personale e studenti della struttura.

