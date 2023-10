Chi è Sandro Tonali: carriera, fidanzata, ludopatia, Milan e Newcastle

Sandro Tonali è un centrocampista del Milan che è visto anche come futura promessa della nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini.

Sandro Tonali, nato a Lodi l’8 maggio 2000 sotto il segno zodiacale del Toro, è un centrocampista del Milan e promessa della nazionale italiana di calcio. La mamma Mariarosa e il papà Giandomenico sono i primi tifosi del loro figlio, e hanno creduto fin dall’inizio della sua carriera e fin da quando giocava a pallone a Sant’Angelo Lodigiano. Sandro è il più piccolo di casa, tanto che ha un fratello e una sorella maggiori, Enrico e Matilde, a cui è molto legato.

Sandro Tonali è alto 1 metro e 81 centimetri, con un peso di circa 80 kg.

Sandro ha iniziato la sua carriera di centrocampista nel Brescia, dove indossava la maglia numero 4. Successivamente è poi passato al Milan, dove si è distinto per le sue abilità di centrocampista. Ha già vinto uno scudetto con la maglia del Milan sotto la guida dell’allenatore Pioli. Successivamente, dopo una ristrutturazione della dirigenza rossonera con l’addio anche di Paolo Maldini, è stato venduto alla squadra Newcastle.

Sandro Tonali è uno dei calciatori che è stato accusato dal re dei paparazzi Fabrizio Corona nella vicenda riguardante il calcioscommesse. A tal proposito Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, prima della partita della nazionale valida per la qualificazione al prossimo Europeo Inghilterra-Italia, ha commentato brevemente la situazione personale di Tonali: “Sandro in questo momento sta giocando la partita più importante, quella contro la ludopatia – ha detto – e vincerà anche questa. È un po’ sotto shock, questa partita può salvare la sua vita e sia poi da esempio per altri ragazzi. È scosso e triste ma ha capito che dovrà affrontare questo problema in maniera determinata. Il Newcastle è al suo fianco, il ragazzo si sta allenando e sabato potrebbe anche giocare”.