Perché Sara Manfuso ha lasciato il GF Vip 7? “È la cosa giusta da fare”

Perché Sara Manfuso ha lasciato il GF Vip 7? La moglie dell’ex deputato Andrea Romano ha deciso di abbandonare il programma, nonostante i tentativi della produzione di trattenerla: “Una bella esperienza, ma uscire è la cosa giusta da fare”.

Sara Manfuso ha lasciato il GF Vip 7: perché? Ecco cosa è successo

Non sono valsi a nulla i tentativi della produzione del Grande Fratello Vip 7, un altro concorrente ha deciso di lasciare il reality.

Si tratta di Sara Manfuso, che ha scelto di ritirarsi e lasciare la casa in seguito al caso Bellavia: “È stata una bella esperienza, ma lasciare la casa è la cosa giusta. Qui stavo bene, ma è una cosa che mi sentivo di fare”. L’ex schermitrice e moglie dell’ex deputato del PD Andrea Romano era una dei concorrenti accusati di atti di bullismo verso il mental coach: “Dopo quello che è successo voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia“. La Manfuso ha comunque difeso i suoi coinquilini, ancora nella bufera: “Qui dentro alcuni valori li abbiamo e vanno difesi a testa alta. Vi saluterò Marco perché lo voglio contattare”.

Il caso Bellavia in breve, che cosa è successo?

L’ex conduttore di Bim Bum Bam aveva confessato al resto dei concorrenti di soffrire di depressione, solo per essere poi isolato e bullizzato da gran parte degli inquilini. Per questo motivo l’ex presentatore ha deciso di abbandonare il programma, e il Grande Fratello ha subito preso provvedimenti. Il caso Bellavia ha infatti portato all’espulsione di Ginevra Lamborghini, che aveva pronunciato la frase “Merita di essere bullizzato”, e all’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci, che si è guadagnato l’antipatia del pubblico con tantissime frasi fuori luogo sull’ex concorrente.