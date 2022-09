Andrea Romano, chi è il marito di Sara Manfuso: carriera e vita privata

Chi è il marito di Sara Manfuso, il deputato del PD Andrea Romano. Il compagno di vita dell’ex modella, oggi inquilina della casa del GF Vip 7, ha una lunga carriera nel mondo del giornalismo e della politica.

Chi è il marito di Sara Manfuso: tutto sul deputato Andrea Romano

Sara Manfuso, nota ex modella nativa di Cassino e nuova concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è sposata da dicembre del 2020 con il deputato del Partito Democratico Andrea Romano.

Nato a Livorno il 10 maggio 1967, Romano ha 55 anni ed è attivo politicamente dagli anni Novanta, anni in cui si iscrive all’allora Partito Democratico della Sinistra. È laureato in storia all’università di Pisa e alterna la sua carriera politica a quella di accademico. Dal 2009 lavora come professore di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel corso della sua carriera ha inoltre scritto per diverse testate giornalistiche, tra cui L’Unità, Il Sole 24 Ore, Il Post e Il Riformista.

Carriera politica: dall’elezione a deputato a oggi

Eletto deputato per la prima volta nel 2013 tra le fila di Scelta Civica per l’Italia, lascia il partito nell’ottobre del 2014 per poi aderire ufficialmente al PD. Viene rieletto anche alle politiche del 2018, ed è uno dei candidati del centro-sinistra alle elezioni anticipate del 2022. Nel corso della sua carriera politica, ha svolto diversi ruoli per il suo partito. È stato sub-commissario del PD per il XIII municipio di Roma e direttore prima del giornale di partito L’Unità, al fianco di Sergio Staino, poi del quotidiano online Democratica.

Vita privata: il matrimonio con Sara Manfuso

Nonostante i vent’anni di differenza d’età, la relazione tra Andrea Romano e Sara Manfuso fa a gonfie vele. Il politico è al fianco dell’ex modella e opinionista tv da quasi due anni. I due decisero di sposarsi in gran segreto, complice anche il periodo poco fortunato, come spiega la stessa Sara al settimanale Chi: “Di certo non avevamo qualcosa da nascondere, la nostra relazione è ben nota da tempo, ma era dicembre, il Paese era in lockdown.

Abbiamo ritenuto che fosse più rispettoso“. All’epoca vi erano diverse voci di corridoio che ipotizzavano una crisi del rapporto, esacerbata dalla convivenza. La Manfuso ha smentito categoricamente le dicerie: “Stiamo benissimo, che invidia eh?”.