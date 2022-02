Chi è Paolo Conte: canzoni, moglie, figli, concerti 2022

Chi è Paolo Conte? Il noto cantautore, compositore e pianista jazz è nel mondo della musica da oltre cinquant’anni. In carriera ha pubblicato 33 album in studio e scritto canzoni per tanti artisti italiani, tra cui Adriano Celentano. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita privata del musicista 85enne. Chi è sua moglie? Ha figli? Quando torna in concerto?

Chi è Paolo Conte, vita privata e carriera: le migliori canzoni

Paolo Conte nasce ad Asti, il 6 Gennaio 1937, in una famiglia di legali.

Suo padre, un notaio, gli passa la passione per la musica jazz. Comincia a suonare proprio grazie ai genitori, allenandosi con il pianoforte del nonno durante la Seconda Guerra Mondiale. Paolo Conte non insegue subito la carriera musicale, anzi, prova prima a seguire le orme paterne. Si laurea in Giurisprudenza e comincia a lavorare come assistente nello studio del padre. Il richiamo della musica è però fin troppo forte: alterna al lavoro lo studio di diversi strumenti, tra cui il trombone e il vibrafono, ed entra in diversi complessi jazz cittadini.

Per anni porta avanti due vite parallele: diventa avvocato e curatore fallimentare e collabora con il paroliere Vito Pallavicini. Scrive le musiche e arrangiamenti di canzoni di diversi artisti come Patty Pravo e Caterina Caselli. Molti sono pezzi indimenticabili di Adriano Celentano, come Chi era lui, La coppia più bella del mondo e Azzurro. Solo nel 1974 si convince a provare a presentare lui stesso le proprie canzoni e di abbandonare la carriera forense.

Pubblica il suo primo 33 giri Paolo Conte, che contiene alcuni dei suoi brani più apprezzati come La ragazza fisarmonica, Una giornata al mare e Onda su onda, poi interpretata da Bruno Lauzi che la rende un successo radiofonico.

In quegli anni, nonostante un avvio un po’ stentato, comincia ad esibirsi dal vivo. Nel 1976 arriva la prima svolta: viene invitato al Club Tenco di Sanremo dal fondatore Amilcare Rambaldi, riscuotendo un ottimo successo. Nel 1979 pubblica il suo terzo album, Un gelato al limon, che lo fa apprezzare anche al grande pubblico. Si ricordano il brano Bartali e Un gelato al limon, che da il nome all’album. Quest’ultima, nello stesso anno, viene interpretata anche da Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Da qui in poi comincia la vera carriera di Paolo Conte, che diventa apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero, soprattutto in Francia. Incide un totale di 33 album in studio, tra i quali si ricordano Paris Milonga, Appunti di viaggio, Parole d’amore scritte a macchina e i più recenti Snob e Amazing game.

Affianca Fabrizio De André come l’artista con più riconoscimenti ricevuti dal Club Tenco, con sei targhe e un Premio Tenco alla carriera. Nel 2020 il regista Giorgio Verdelli ha diretto un docu-film dedicato alla sua lunga carriera nella musica: Paolo Conte, via con me.

Vita privata: moglie e figli

Paolo Conte è sposato con Egle Iazzarin, conosciuta nel 1975. Si sa poco della vita privata della donna. Egle è stata nella vita di Paolo Conte una musa e un supporto.

Una presenza costante fondamentale, sia dal punto di vista artistico che personale. La coppia non ha avuto figli. Insieme da tanti anni ormai, vivono ad Asti in Piemonte.

Paolo Conte in concerto nel 2022

Il cantautore astigiano si esibisce ancora dal vivo, con la stessa passione ed eleganza di sempre. Il prossimo concerto è previsto per il 25 Marzo 2022 a Padova, al Gran Teatro Geox. Nei mesi successivi sono previste date a Sanremo, Zurigo, Milano, Roma e Lucca. È possibile acquistare i biglietti tramite il suo sito ufficiale. Per ricevere aggiornamenti su nuove esibizioni in futuro si può seguire Paolo Conte anche sul suo profilo instagram.