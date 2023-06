Isola dei Famosi, 5 giugno: eliminati, nomination e primo finalista. Cristina Scuccia attaccata dai naufraghi

Isola dei Famosi, puntata del 5 giugno: ecco chi sono stati gli eliminati ma soprattutto che è la prima finalista dell’edizione 2023 del reality. Tante soprese come discussioni ma anche una proposta di matrimonio sull’isola.

Isola dei Famosi, 5 giugno: eliminati, nomination e primo finalista

Un’altra puntata dell’Isola dei Famosi è arrivata alla fine. I nominati di questa settimana sono Helena Prestes, nominata del gruppo, e Gian Maria Sainato, nominato della leader Pamela Camassa. Nella puntata del 5 giungo ci sono stati due naufraghi hanno lasciato la Palapa perché hanno perso al televoto. La prima è stata Nathaly Caldonazzo, che ha ricevuto meno voti durante la settimana. Il secondo eliminato è stato Fabio Ricci, che ha perso al televoto flash aperto in diretta, contro Alessandra, Helena, Gian Maria e Andrea. Per il primi posto da finalista a contenderselo sono stati Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Pamela Camassa, che si sono sfidati nella “Secadora Hondurena”. A spuntarla è stata Pamela Camassa che è la prima finalista dell’edizione 2023.

Fabio è ufficialmente eliminato e deve tornare in Italia! #Isola pic.twitter.com/y0JQb9oAVn — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

Cristina Scuccia attaccata dai naufraghi

Problemi invece per Cristina Scuccia, l’ex suora, che ha dovuto fronteggiare alcuni attacchi durante la puntata del 5 giugno. Corinne Clery, in studio dopo l’eliminazione, ha dichiara che la Scuccia non è un angelo. Secondo l’attrice, l’ex suora si schiera sempre dalla parte dei più forti per non perdere e non ha mai una parola di conforto per nessuno.

Mentre arriva la proposta di matrimonio a Helena Prestes che recupera in mare l’anello di Carlo e abbraccia il ragazzo. “Vuoi essere la mia fidanzata?”, dice Carlo che bacia appassionatamente la modella. Aggiunge: “Quando tornerai a casa ti coccoleremo tutti”. Ilary Blasi ironizza: “A me se arrivava e uno mi diceva ti faccio tutte coccole…”, poi scoppia a ridere.