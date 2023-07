Leonardo La Russa, chi è il figlio di Ignazio La Russa: vita privata, età, carriera e denuncia di violenza sessuale

Leonardo La Russa è il terzo figlio del presidente del Senato e pare che sia stato coinvolto in una possibile denuncia per violenza sessuale.

Leonardo La Russa è il terzo figlio di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Il ragazzo è sotto inchiesta per una possibile denuncia di violenza sessuale ai danni di una sua compagna e coetanea. Il legale del ragazzo difende la sua posizione.

Leonardo La Russa, chi è il figlio di Ignazio La Russa: vita privata, età

Leonardo Apache La Russa è il terzo figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Ha 19 anni e come i suoi fratelli ha un secondo nome in onore dei nativi americani, vista la passione risaputa del padre per gli indiani d’America. Leonardo è nato dalla relazione, insieme al fratello Lorenzo, con Laura De Cicco.

Leonardo La Russa: carriera

Leonardo dopo il liceo si è trasferito a Londra per continuare gli studi. La passione del ragazzo è la musica trap. Infatti, ha anche un nome d’art Larus ed è diventato famoso per la canzone “I sottovalutati”. I suoi testi non sono genuini perché parlano di droghe e violenza. “Se lo acchiappo con la droga lo ammazzo”, aveva detto il padre in un’intervista a Radio Capital.

La denuncia di violenza sessuale

Il ragazzo è coinvolto in una denuncia per violenza sessuale da parte di una ragazza, una sua compagna di scuola. Ora si trova Leonardo sotto inchiesta a Milano. “Abbiamo depositato denuncia perché per noi, sulla base delle dichiarazioni della mia assistita e dei riscontri che abbiamo raccolto con massive indagini difensive – dice l’avvocato della vittima Stefano Benvenuto – il rapporto non è stato consenziente”. La ragazza avrebbe riferito e denunciato che dopo aver bevuto qualche drink in discoteca, c’è il buoi più totoale. L’unico ricordo è di essersi svegliata nuda nel letto a casa del figlio di La Russa in stato di evidente choc.

“E’ stata una scelta condivisa di trascorrere La serata insieme e di andare a casa di Leonardo La Russa”. Lo ha spiegato l’avvocato Adriano Bazzoni, legale del terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il legale, che oggi ha intenzione di recarsi in Procura per un incontro con il pm Rosaria Stagnaro, titolare dell’indagine assieme all’aggiunto Letizia Mannella, ha precisato che La ricostruzione contenuta nella denuncia è “fumosa” e che “è pacifico che lei ha assunto sostanze prima di incontrare Leonardo”. L’avvocato Bazzoni ha inoltre aggiunto di non essere “in grado di dire nulla” riguardo alla presenza in casa La Russa di un amico di Leonardo che, secondo quanto denunciato, avrebbe avuto anche lui un rapporto con la ragazza.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Ignazio La Russa difendendo la posizione del figlio: “Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con La maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio”. Lo afferma il presidente del Senato in una nota.